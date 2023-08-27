Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ağustos 2023 22:10
eğitim sertifikası

merhaba arkadaşlar kan merkezi sertifikası için eğitime yollamayı düşünüyorlar bu eğitime gitmek zorunda mıyım bu zorunlu bir eğitim mi reddetme imkanım var mı ilgili mevzuat hakkında bilgisi olan var mı teşekkürler

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