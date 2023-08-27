Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 22:19
Zümre Başkanlığı

Okulda ve/veya ilçede, ilde zümre başkanı olmanın herhangi bir katkısı var mı?

Ek hizmet puanı, ek ders ücreti vs gibi.


teachertobe
Memur
27 Ağustos 2023 22:26

Yok hocam tek katkısı angarya iş


melcea
Genel Müdür
27 Ağustos 2023 22:28

Idareci olmayi dusunurseniz puan getiriyor. 2 puandi sanirim. Okul zumre baskanligi ayri, ilce ayri, il ayri puan getiriyor.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
27 Ağustos 2023 22:28

İdareciler başvurularında ek puan değeri taşıyor. Ayrıca tecrube en önemlisi de bu

teachertobe, 28 dk. önce

Yok hocam tek katkısı angarya iş


matemkogr
Şef
27 Ağustos 2023 22:30

Özel okulda 3 4 sene zümre başkanlığı yaptım. Bu tecrübe yeter. İdarecilik hedefim de yok kariyerimde. O zaman umarım bu angarya üzerime kalmaz.

SorunCevaplayıN, 26 dk. önce

İdareciler başvurularında ek puan değeri taşıyor. Ayrıca tecrube en önemlisi de bu


friedhelm
Daire Başkanı
27 Ağustos 2023 22:32
Hiçbir getirisi yok. Angarya iş.Genelde kimse istemediği için kura ile belirlenir ilçe zümre toplantılarında. İdarecilik başvurularında ek-1 puanı getiriyor. Bir iki puan bir şey. O bir iki puanı almak için zümre başkanı olan müdür müdür yardımcısı bile gördüm.

melcea
Genel Müdür
27 Ağustos 2023 22:33

Idareci nasil zumre baskani olacak hocam?

friedhelm, 22 dk. önce
Hiçbir getirisi yok. Angarya iş.Genelde kimse istemediği için kura ile belirlenir ilçe zümre toplantılarında. İdarecilik başvurularında ek-1 puanı getiriyor. Bir iki puan bir şey. O bir iki puanı almak için zümre başkanı olan müdür müdür yardımcısı bile gördüm.

friedhelm
Daire Başkanı
27 Ağustos 2023 22:35
Vallaha oldu yaptılar. Tam şimdi yönetmeliği bilmiyorum. İdareci olduğu sürelerdeki zümre başkanlığı değerlendirildi mi bilmiyorum komisyon tarafından.
melcea, 21 dk. önce

Idareci nasil zumre baskani olacak hocam?

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