Zümre Başkanlığı

Hiçbir getirisi yok. Angarya iş.Genelde kimse istemediği için kura ile belirlenir ilçe zümre toplantılarında. İdarecilik başvurularında ek-1 puanı getiriyor. Bir iki puan bir şey. O bir iki puanı almak için zümre başkanı olan müdür müdür yardımcısı bile gördüm.

Hiçbir getirisi yok. Angarya iş.Genelde kimse istemediği için kura ile belirlenir ilçe zümre toplantılarında. İdarecilik başvurularında ek-1 puanı getiriyor. Bir iki puan bir şey. O bir iki puanı almak için zümre başkanı olan müdür müdür yardımcısı bile gördüm.