Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 22:30
21 saat ders dilekçesi

Merhabalar. Ben yeni doğum yaptım bu yüzden çok ders almak istemiyorum bu sene 15 ders istiyorum ama benden başka branşımdan hoca olmadığı için 21 saate razı oldum ama müdürüm 24 saat vermek istiyor 3 saati kime verecem diyor okulumuz proje okulu kadrolu hoca kalmadı resmen çok az hocamız var. Şimdi sorum şu ben 24 saat girmek zorunda mıyım 21 saat istiyorum diye dilekçe versem bir işe yarar mı


melcea
Genel Müdür
27 Ağustos 2023 22:35

Hocam dilekceyi reddedebilir ihtiyac varsa. 24 saat verince sut izninizi nasil ayarlayacak? Aslinda mantikli olan 15 saat size verip 9 saat icin gorevlendirme ogretmen isteyebilir. 3 saat icin zor ama 9 saat icin bulunur.

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