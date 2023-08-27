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Editörler : Lanet


27 Ağustos 2023 22:41
Bedelli Askerlik için ücretsiz izin mi istifa mı?

Merhaba,

Bedelli askerliğe gideceğim. Nasıl bir dilekçe yazmam gerekir, yani dilekçede ücretsiz izin mi yoksa istifa mı yazacağım?

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