KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Ağustos 2023 23:02
Memur olup YKS' ye hazırlanılabilir mi?

Merhaba bu sene YKS de SAY 220 bin sıralama yaptım bu yüzden mezuna bıraktım ve seneye gireceğim. Fakat KPSS B puanı ile DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) alınacağını gördüm. Sizce hem işe girip hem de ders çalışıp daha iyi bir sıralama yapmam mümkün mü?

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