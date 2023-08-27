Yöneticilik normu

Yardımcı olursanız sevinirim. Ben birkaç olası cevap yazdım ancak bir başka seçenek varsa bilmek ve öğrenmek isterim.

Kendi okulumda müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. İlk defa yöneticilik için başvuru yapıp müdürlüğe geçmem halinde boşalan müdür yardımcılığı normunun durumu için hangi ihtimaller var acaba?

A) Boşalan müdür yardımcılığı normu kendimin müdür olarak atanması ile birlikte sistemde hemen görünür ve yine ilk defa yöneticiliğe başvuru ile atanan bir başka müdür yardımcısı tarafından doldurulur.

B) Boşalan müdür yardımcılığı normu sistemde hemen görünmez. Birkaç hafta sonra yöneticilik normları güncellendiğinde açıkta kalan yöneticilikler için başvurular alınır ve birkaç hafta sonra istekli biri varsa müdür yardımcısı olarak atanır.

C) Boşalan müdür yardımcılığı normu hemen sistemde görünmez. Bir sonraki eğitim öğretim yılının sonunda 4 ve 8 yılını dolduran yöneticiler için başvurular açıldığında ancak görünür ve böylece bir sene sonraki Haziranda ya da Temmuzda ancak istekli biri varsa müdür yardımcılığı normu dolmuş olur.

Başka ihtimal var ise lütfen yazın.