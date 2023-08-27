Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 23:04
Yöneticilik normu

Yardımcı olursanız sevinirim. Ben birkaç olası cevap yazdım ancak bir başka seçenek varsa bilmek ve öğrenmek isterim.

Kendi okulumda müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. İlk defa yöneticilik için başvuru yapıp müdürlüğe geçmem halinde boşalan müdür yardımcılığı normunun durumu için hangi ihtimaller var acaba?

A) Boşalan müdür yardımcılığı normu kendimin müdür olarak atanması ile birlikte sistemde hemen görünür ve yine ilk defa yöneticiliğe başvuru ile atanan bir başka müdür yardımcısı tarafından doldurulur.

B) Boşalan müdür yardımcılığı normu sistemde hemen görünmez. Birkaç hafta sonra yöneticilik normları güncellendiğinde açıkta kalan yöneticilikler için başvurular alınır ve birkaç hafta sonra istekli biri varsa müdür yardımcısı olarak atanır.

C) Boşalan müdür yardımcılığı normu hemen sistemde görünmez. Bir sonraki eğitim öğretim yılının sonunda 4 ve 8 yılını dolduran yöneticiler için başvurular açıldığında ancak görünür ve böylece bir sene sonraki Haziranda ya da Temmuzda ancak istekli biri varsa müdür yardımcılığı normu dolmuş olur.

Başka ihtimal var ise lütfen yazın.


şenol sevindik
Şube Müdürü
27 Ağustos 2023 23:12
C İhtimali hocam. İhtimal de değil bu şekilde oluyor zaten. Atamalar olduktan sonra boşalan kadrolar, boş kalan yer olarak gösterilmiyor. Bu kadro sonraki yıllarda yeniden görevlendirme ya da bir sonraki yıl ilk atama olarak kullanılıyor. Atamalar olmadan önceki listede nere boş kaldı ise orası boş kalan kurum olarak gösterilip atama yapılıyor.

melcea
Genel Müdür
27 Ağustos 2023 23:47

Bos kalacak hocam. Gorevlendirme mudur yardimcisi gelir.

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