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Editörler : enginkrtpalex 10


27 Ağustos 2023 23:34
Süper Lig Tahmin Yarışması 4. Hafta

Maç Başlangıcı : 1 Eylül 2023 Saat 21:00

Rize - Karagümrük

Kasımpaşa - Trabzonspor

Başakşehir - Konya

Pendik - Alanya

Gaziantep - Galatasaray

Antalya - Kayseri

Beşiktaş - Sivas

Samsun - İstanbul

Hatay - Adana demir

Ankaragücü - Fenerbahçe

Takım sıralamaları listesinde varsanız katılabilirsiniz.

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Süper Lig Tahmin Yarışması 3. Hafta

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