Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Ağustos 2023 23:42
İKM mi Gsb güvenlik mi?

İkm ya da adliyede güvenlik olanlar cevaplayabilir mi?

Gsb de Kyk da çalışılacak büyük ihtimal ikm nin avantajı servis yemek harçsız silah taşıma onun harici mesai saatleri birbirine çok benzer

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