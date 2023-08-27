Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


27 Ağustos 2023 23:49
Türk kızları neden dünya ortalamasından fazla kaprisli?

Bu ülkenin kanayan bir yarası. Türk erkeği zor durumda.


Desperado-54
Aday Memur
28 Ağustos 2023 00:08

Çünkü kızları olan tüm aileler İngiliz kraliyet ailesine mensup. Simariklik nirvanaya çıkmış durumda :)

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