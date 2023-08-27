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Editörler : LanetF16 Gökçen


27 Ağustos 2023 23:52
Toplumun kanayan yarası kaprisli Türk kızları

Genelde Türk kızlarının özelliği böyle. Bunu aşmak lazım. Hey Türk kızı uyan ve kapris yapma.

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