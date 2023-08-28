SABIR TAŞI OLSA ÇATLAR

4 kişilik bir aile 3 büyük şehirden birinde yaşıyorsa evi kiraysa orta sınıf bir arabası varsa, insan gibi yaşamak istiyorlarsa haneye minimum 80 bin lira para girmesi gerekiyor. Bu para 3.000 dolar eder. Çünkü Türkiye oldukça pahalı bir ülke. Hatta elektronik eşyalar ve otomobil gibi giderlerde çok çok pahalı bir ülke. 80 bin lirayla 1 kuruş birikimde yapamazsın. Haa 20-30 bine geçinenler de var hem de milyonlarca insan. ama onlar sadece geçiniyorlar yaşamıyorlar. Dolayısıyla sevgili hocam 20-30 bin lira para değil. canını sıkma

4 kişilik bir aile 3 büyük şehirden birinde yaşıyorsa evi kiraysa orta sınıf bir arabası varsa, insan gibi yaşamak istiyorlarsa haneye minimum 80 bin lira para girmesi gerekiyor. Bu para 3.000 dolar eder. Çünkü Türkiye oldukça pahalı bir ülke. Hatta elektronik eşyalar ve otomobil gibi giderlerde çok çok pahalı bir ülke. 80 bin lirayla 1 kuruş birikimde yapamazsın. Haa 20-30 bine geçinenler de var hem de milyonlarca insan. ama onlar sadece geçiniyorlar yaşamıyorlar. Dolayısıyla sevgili hocam 20-30 bin lira para değil. canını sıkma