SABIR TAŞI OLSA ÇATLAR

Evet 80 bin lira. Kira = 10.000 Faturalar=3.000 Eşya gideri=5.000 (eninde sonunda mobilya, beyaz eşyan ve bilgisayarın, telefonun eskiyecek ve bunlar yenilenecek) Mutfak-genel giderler=15.000 ( Sadece pazar 500×4=2.000 lira, beyaz peynir 150 lira, deterjan, diş fırçası et 350 lira ıvır zıvır hepsi dahil) Giyim masrafı =3.000 lira( ortalama aylık) Tatil aylık =2500 Çocuklardan birisi kreşe gitsin=10.000 Birisi üniversiteye gitsin =10.000 lira (yetmez ama neyse) Ayda iki kez yemek dışarıda=1500 Arabanin kaskosu, mtv si,yakıtı=5.000 Sigara, alkol=2.000 Hastane, cenaze, düğün gibi giderler=2.000 Şu durumda 70 bin lira gitti mesela. Eminim başka giderlerde çıkar. Bugün 5 kişi misafir ağırladık 1500 lira para gitti. Ben de hayret ettim. Et,kuruyemiş, içecek vs vs. Alkol falan yok zaten. Dün 4 kişi dondurma yedik 100 lira. Külahta o da. Mekanda da değil. Geçen ay yatakları değiştirdim 40 bin lira gitti. Kuzenin düğününe istanbula gideceğim muhtemelen 5.000 lira da öyle gidecek. Araba bozulacak, eşyalara bi şey olacak diye aklım çıkıyor. Çocuğun servisine acaba kaç lira isteyecekler diye uyuyamıyorum. Yıllık 20 bine fitim mesela. lgs ye hazırlanıyor. ortalama kitap 200 lira. umarım çok soru çözmez))) Daha sinema falan söylemedim. Allahtan kitap okuma alışkanlığım yok)) Masraflara aylık değil Yıllık bakmak lazım. Sağlıklı hesaplama ancak öyle olur. Evim var,arabam var. Tek çocuk (özel okul %90 burslu) 65 bin lirayla ucu ucuna yetişiyor. Hanim da memur. Pantolon 1.000 lira olur mu? Boxer 100 lira yahu daha ne diyeyim. Berber-kuaför masrafını unutmuşum. 1.5 paket sigara, ayda 2 bira, çerez yok)) Ha asgari ücretle gecinilir mi gecinilir. Makarna 15 lira ama. ekmek 7 lira.

