Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 00:31
SABIR TAŞI OLSA ÇATLAR

23-24 bin maaşım var dediğimde çiftçi akrabalarım gülüyor, işçiler bizde 25-30 kazanıyoruz niye okudun ki diyor, idareciler farkında yaptığımız işin karşılığı bu değil ama öğretmenlik parayla yapılacak iş değil diyor. Böyle bir iş olamaz. Herşey 10 kat arttı. Artık bişey aldiğımda cebimden ne kadar para çıkarmam gerektiği hesaplayamıyorum. Iki kisi cay iciyorum 20 yetmeyebilir diye 100tl çıkarıyorum. Markette o kadarda degildir diyor 200-300 lira çıkarıyorum tutara şaşırıp parayı cebime koyup k kartını çıkarıyorum. Ayın 15 inde birde bakmısım sisire sisire verdikleri 8 bin seyyanen yanına maaşımıda almış kredi kartına yol alıyor. Ev araba artık milli piyango oldu ama onada güvenmiyorum. Arada trendyolda araba çekilisine katılıyorum ama en az 10 tane oldu o umutta gitti. Artık ben çatladım gerçekten. Hala hala zorlayanlara selam olsun inşallah yırtmazsınız...


E K S E L A N S
Müsteşar
28 Ağustos 2023 00:33

Yolun yarısını geçmişiniz be halen araba çekilişlerine inanıyorsunuz


kubii
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 00:43
4 kişilik bir aile 3 büyük şehirden birinde yaşıyorsa evi kiraysa orta sınıf bir arabası varsa, insan gibi yaşamak istiyorlarsa haneye minimum 80 bin lira para girmesi gerekiyor. Bu para 3.000 dolar eder. Çünkü Türkiye oldukça pahalı bir ülke. Hatta elektronik eşyalar ve otomobil gibi giderlerde çok çok pahalı bir ülke. 80 bin lirayla 1 kuruş birikimde yapamazsın. Haa 20-30 bine geçinenler de var hem de milyonlarca insan. ama onlar sadece geçiniyorlar yaşamıyorlar. Dolayısıyla sevgili hocam 20-30 bin lira para değil. canını sıkma

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
28 Ağustos 2023 00:55

Yok artık:) 80 bin :)

kubii, 1 saat önce
4 kişilik bir aile 3 büyük şehirden birinde yaşıyorsa evi kiraysa orta sınıf bir arabası varsa, insan gibi yaşamak istiyorlarsa haneye minimum 80 bin lira para girmesi gerekiyor. Bu para 3.000 dolar eder. Çünkü Türkiye oldukça pahalı bir ülke. Hatta elektronik eşyalar ve otomobil gibi giderlerde çok çok pahalı bir ülke. 80 bin lirayla 1 kuruş birikimde yapamazsın. Haa 20-30 bine geçinenler de var hem de milyonlarca insan. ama onlar sadece geçiniyorlar yaşamıyorlar. Dolayısıyla sevgili hocam 20-30 bin lira para değil. canını sıkma

friedhelm
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 01:08
10 sene önce maaşınız 2000 TL civarıydı. Her şey ucuz geçinmek çok kolaydı. O zamanlar ortalama 2000 TL ile aldıklarımı şimdi 23 bin TL ile alamıyorsam bu iş bitmiştir. Enflasyon bizi yiyip bitirmiştir. Ev araba bunlar tamamen hayal. Kendileri lüks ve konfor içinde yaşarken senin aldığın üç kuruşu gözleri götürmez. O 23 bin TL de iki sene içinde kolay kolay artmaz. Yerel seçimden sonra da zam kolay kolay gelmez. Ama her şeye zam gelir. Dışarıda kafede değil çay ocağında bile çay içmeyi iki kere düşünürüz.

E K S E L A N S
Müsteşar
28 Ağustos 2023 01:09

Artık alışmışsınız ufak ikramiyelerle mutlu olmaya ölmemeye çalışmaya.

İnsani ihtiyaçlar sadece ölmeyecek kadar bir maaşla sıkışmaz

Tatilde En azından bir yurtiçi turu gerektirir haftada bir aile ile birlikte bir sosyal faaliyet ne bileyim bir lokanta tiyatro sinema gibi masrafları gerektirir

İki çocuğunuzu En azından yazın bir veya iki özel kursa yazdırabilirsiniz. Spor piyano kursu gibi.

Bunlar zengin davranışları değil hatırlarsanız orta direğin normal yaşantısıydı

Bence sizin beyniniz de fakirleşmiş, ölmeyecek kadar maaşa çoktan razısınız.

SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Yok artık:) 80 bin :)


kubii
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 01:23
Evet 80 bin lira. Kira = 10.000 Faturalar=3.000 Eşya gideri=5.000 (eninde sonunda mobilya, beyaz eşyan ve bilgisayarın, telefonun eskiyecek ve bunlar yenilenecek) Mutfak-genel giderler=15.000 ( Sadece pazar 500×4=2.000 lira, beyaz peynir 150 lira, deterjan, diş fırçası et 350 lira ıvır zıvır hepsi dahil) Giyim masrafı =3.000 lira( ortalama aylık) Tatil aylık =2500 Çocuklardan birisi kreşe gitsin=10.000 Birisi üniversiteye gitsin =10.000 lira (yetmez ama neyse) Ayda iki kez yemek dışarıda=1500 Arabanin kaskosu, mtv si,yakıtı=5.000 Sigara, alkol=2.000 Hastane, cenaze, düğün gibi giderler=2.000 Şu durumda 70 bin lira gitti mesela. Eminim başka giderlerde çıkar. Bugün 5 kişi misafir ağırladık 1500 lira para gitti. Ben de hayret ettim. Et,kuruyemiş, içecek vs vs. Alkol falan yok zaten. Dün 4 kişi dondurma yedik 100 lira. Külahta o da. Mekanda da değil. Geçen ay yatakları değiştirdim 40 bin lira gitti. Kuzenin düğününe istanbula gideceğim muhtemelen 5.000 lira da öyle gidecek. Araba bozulacak, eşyalara bi şey olacak diye aklım çıkıyor. Çocuğun servisine acaba kaç lira isteyecekler diye uyuyamıyorum. Yıllık 20 bine fitim mesela. lgs ye hazırlanıyor. ortalama kitap 200 lira. umarım çok soru çözmez))) Daha sinema falan söylemedim. Allahtan kitap okuma alışkanlığım yok)) Masraflara aylık değil Yıllık bakmak lazım. Sağlıklı hesaplama ancak öyle olur. Evim var,arabam var. Tek çocuk (özel okul %90 burslu) 65 bin lirayla ucu ucuna yetişiyor. Hanim da memur. Pantolon 1.000 lira olur mu? Boxer 100 lira yahu daha ne diyeyim. Berber-kuaför masrafını unutmuşum. 1.5 paket sigara, ayda 2 bira, çerez yok)) Ha asgari ücretle gecinilir mi gecinilir. Makarna 15 lira ama. ekmek 7 lira.
SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Yok artık:) 80 bin :)

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