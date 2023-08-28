KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


28 Ağustos 2023 01:01
Fizyoterapist atama

Bildiğim kadarıyla yaklaşık 1000 fzt alındı simdiye kadar, sıralamam 1900 kusurlerde sizce 2024 kpss ye kadar atanma şansım var mı?

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