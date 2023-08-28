Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 01:17
İdarecilik Mülakat

Mülakatta soru olarak ne soruyorlar? Önceden girmiş deneyimli hocalarımız paylaşırsa seviniriz.


melcea
Genel Müdür
28 Ağustos 2023 01:27

Sinav konularindan herhangi bir sey olabilir.


atahoca
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 01:44

Mülakata giren arkadaşlardan duyduğuma göre çok farklı sorular sorabiliyorlar. melcea'nın dediği gibi sınav konularına bakınız. Yalnız bizim arkadaşlardan birine Endonezya'nın nüfusunu mu yoksa ne nüfusu en fazla olan İslam ülkesini mi ne sormuşlardı. Bir de Seyyid Kutub'un bir kitabını. Arkadaş çok şaşırdığını yalnız soranların kendisi kadar bilmediğinin belli olduğunu söylemişti. Diğer soru mevzuattandı galiba. Mülakatı yapan ekibe göre değişebiliyorlar. Biraz mevzuat ve güncel bilin faydalı olabilir.


melcea
Genel Müdür
28 Ağustos 2023 02:01

Benimkiler mevzuat, tarih ve guncel bilgiydi diye hatirliyorum. Zaten kalmis birkac gun hocam. Basarilar dilerim.

atahoca, 21 dk. önce

Mülakata giren arkadaşlardan duyduğuma göre çok farklı sorular sorabiliyorlar. melcea'nın dediği gibi sınav konularına bakınız. Yalnız bizim arkadaşlardan birine Endonezya'nın nüfusunu mu yoksa ne nüfusu en fazla olan İslam ülkesini mi ne sormuşlardı. Bir de Seyyid Kutub'un bir kitabını. Arkadaş çok şaşırdığını yalnız soranların kendisi kadar bilmediğinin belli olduğunu söylemişti. Diğer soru mevzuattandı galiba. Mülakatı yapan ekibe göre değişebiliyorlar. Biraz mevzuat ve güncel bilin faydalı olabilir.

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