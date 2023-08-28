KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Ağustos 2023 01:35
asem eğitimi sırasında aöf
Arkadaşlar jandarma Asem Önlisans muhabere bilgi sistem teknisyenliği yedek 6. Sıradayım. Aynı zamanda da aöf'den bir bölüm tercihi yaptım. Doğru mudur bilmiyorum ancak eğitim esnasında başka bir eğitime izin verilmediğini duydum. Sizce asem gelir mi ona göre kayıt olup ve harç ücreti yatırayım veya yatırmayayım?

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