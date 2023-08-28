asem eğitimi sırasında aöf

Arkadaşlar jandarma Asem Önlisans muhabere bilgi sistem teknisyenliği yedek 6. Sıradayım. Aynı zamanda da aöf'den bir bölüm tercihi yaptım. Doğru mudur bilmiyorum ancak eğitim esnasında başka bir eğitime izin verilmediğini duydum. Sizce asem gelir mi ona göre kayıt olup ve harç ücreti yatırayım veya yatırmayayım?

Arkadaşlar jandarma Asem Önlisans muhabere bilgi sistem teknisyenliği yedek 6. Sıradayım. Aynı zamanda da aöf'den bir bölüm tercihi yaptım. Doğru mudur bilmiyorum ancak eğitim esnasında başka bir eğitime izin verilmediğini duydum. Sizce asem gelir mi ona göre kayıt olup ve harç ücreti yatırayım veya yatırmayayım?