Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 01:44
50 hizmet puanı ile il dışı gelir mi?

Bölümüm Cografya


atahoca
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 01:46

Bilinmez. Yazacağınız yere bağlı. Kırsalda ve ulaşımın zor olduğu yerleri kimse yazmayabilir. Gerçi kiralar yüzünden insanlar merkezlerden de kaçıyor.


Dalaras
Şube Müdürü
28 Ağustos 2023 01:50

Bu arada ben izninizle bir konuda sizden bilgi almam gerekiyor. Ben 2019 yilinda Kars'a sozlesmeli ogretmen olarak tayin oldum ve 2 yil burada calistim. Sonra "sorusturma" sonucu Diyarbakir'da bir okula tayin oldum. Toplamda 4 yili tamamladım. Ama 2 yil Karsta, 2 yil Diyarbakirda şeklinde. Bu durumda tayin isteyebilirmiyim? Yoksa şu an çalıştığım Diyarbakirdaki okulumda 2 yil daha mi calismam gerekiyor? Bir bilginiz var mı?

atahoca, 19 dk. önce

Bilinmez. Yazacağınız yere bağlı. Kırsalda ve ulaşımın zor olduğu yerleri kimse yazmayabilir. Gerçi kiralar yüzünden insanlar merkezlerden de kaçıyor.

Toplam 2 mesaj

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