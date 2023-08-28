Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Ağustos 2023 01:56
tek isteğim çalışma sistemimiz
neden düzelmiyor , sayın bakanım lütfen tek isteğim gerçek 12/36 nın amirin insiyatifine bırakmamak lütfen artık güzel çalışsın polisler

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