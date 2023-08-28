KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Ağustos 2023 02:24
Gençlik ve Spor Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Saygıdeğer site üyeleri GSB'nin bu koruma ve güvenlik alımına başvuru yapacağım fakat çok tedirginim. Önlisans kpss puanım 68. Antalya'da yaşıyorum ve memur olabilmek için neresi olursa gitmek istiyorum. Puanımın düşük olduğunu biliyorum fakat bir ihtimal umutluyum. Samsun ve Mersin yazmayı düşünüyorum. Sizce bu puanla atanma şansım nedir oralara? Siz olsanız bu puanla nereyi yazardınız. Gözünüzü seveyim yardımcı olun bana 2018'den beri atanmaya çalışıyorum. Güvenlik kimliğini atanabilmek için aldım. Biyomedikal bitirdim malum ataması yoktu :(

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