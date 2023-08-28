KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Ağustos 2023 08:16
2023 Sutasak

Merhaba

İlan ne zaman gelir sizce kontenjan durumları ne olur?

Kpssden 79 aldım piyade dışında seçeneğim var mıdır sizce

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