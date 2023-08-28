Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2023 09:06
Kadrolu Memurluktan Sözleşmeliye Geçiş Durumu

Adalet bakanlığında 1.5 yıldır psikolog olarak çalışmaktayım. Sözleşmeliyken son düzenleme ile kadroya geçtim. Şimdi kpss puanım ile farklı bir kuruma atanabilir miyim? Süreç nasıl işliyor ? Bilen anlatabilir mi

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