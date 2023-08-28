Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2023 09:18
Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu

Merhaba, işlediğim bir suçtan ötürü hakkımda devlet memurluğundan çıkarılma cezası ile Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildim. Geçenlerde son bir savunma istendi ama artık bu durumu kaldıramadığım için savunma vermedim. Sizce ne zaman bir süre içerisinde bu soruşturma tamamlanmış ve ceza verilmiş olur? Bakanlık en son 1 ay önce savunma istemişti.

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