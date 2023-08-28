KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


28 Ağustos 2023 09:39
aöf yeni bölüm tavsiye
Arkadaşlar iyi günler işletme mezunu bir memurum iktisat yada maliye okumak istiyorum ancak bir türlü karar veremedim sizce hangisinin kazanımları daha yüksek olur. not a grubu kadrolara hazırlanıyorum

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