Önlük Saçmalığı

Eskiden kara tahta ve beyaz tebeşir varken tahta silinince üzerimize tozu bulaşmaması maksadıyla kullanılan beyaz önlük günümüzde tamamen gereksiz bir zorbalık değil midir? Dileyen hocalar seviyorsa giysin. Ama zora koşmak kesinlikle akla mantığa uygun değil. Buna karşı çıkan bir eğitim sendikası bile yok mu?

Eskiden kara tahta ve beyaz tebeşir varken tahta silinince üzerimize tozu bulaşmaması maksadıyla kullanılan beyaz önlük günümüzde tamamen gereksiz bir zorbalık değil midir? Dileyen hocalar seviyorsa giysin. Ama zora koşmak kesinlikle akla mantığa uygun değil. Buna karşı çıkan bir eğitim sendikası bile yok mu?