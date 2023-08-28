Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


28 Ağustos 2023 10:01
kİT

Arkadaşlar merhaba ben uluslararası ilişkiler mezunuyum puanım 83.5 3.yada 4. merkezi atamada kit gelme ihtimali var mıdır sizce

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