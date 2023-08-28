Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ağustos 2023 10:02
Eş durumu tayini sonucu

Ben Afyonkarahisar'da psikolog olarak çalışıyorum, eşim ise Kütahya'da öğretmen. İkimiz de kadroluyuz. Ben Kütahya'ya eş durumu tayini istedim fakat olumsuz sonuçlandı. Bakanlığın yazısını aynen ekliyorum. Bilgisi olanlar yardımcı olabilirse çok sevinirim. (xx: eşim) (yy: ben)

''Adı geçenin, eşinin kurumu olan Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucu cevaben gelen ilgi (c) yazısında; xx'in aile birliği mazeretine dayalı atama imkânının bulunmadığına dair herhangi bir hüküm belirtilmediğinden aile birliği mazeretine istinaden, yy'nin Kütahya iline naklen tayini hakkında işlem tesis edilememiştir.''

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