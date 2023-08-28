Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 10:12
il emri olmaması durumunda ücretsiz izin

Hocalarım iyi günler ikinci mazeret tayininde eşime bulunduğumuz ilçeden 100 km uzaklıkta olan bir kaç ilçe açıldı bizde tercih yapmadık merak ettiğim husus. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37.Maddesinin 5.Fıkrasında belirtilen Ücretsiz izin hakkını kullanmak istiyoruz. Fakat araştırmamız neticesinde bağlı bulunduğumuz ilde herhangi bir okul açılmaması halinde bu haktan yararlanabileceğimiz söyleniyor. Konu hakkında bilgisi olan var mı ?


ikmaog
Aday Memur
28 Ağustos 2023 10:13

Khk nın ilgili Maddesi "(5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu

yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına

girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak

kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı

bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle

sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yıl sonuna kadar

istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına

öncelikle atanırlar"

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