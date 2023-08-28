Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2023 10:14
Kurumlar arası geçiş

3 yıllık zabıt katibiyim dört sozlesmeliden kadroya geçtim kurumlar arası geçiş için dört yılı doldurmak gerekiyor mu bilen bir arkadaş var ise cevaplarsa sevinirim

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