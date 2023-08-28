Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 10:17
Müdür hala tercihlerimi göremiyor

Arkadaşlar sıkıntılı sistem olması bizim suçumuz mu. Başvuru kılavuzunda bugün saat 16:00 da onaylar tamamlanmazsa tercihler geçersiz deniyor ama 3 gündür müdür göremiyor. Bakanlıktan bilgi işlem birimini mi aramamiz gerekiyor öyle bir şey var mı. Lütfen tecrübeli arkadaşlardan bilgi istiyorum


atahoca
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 10:19

Arayın hocam.


sinelt
Genel Müdür
28 Ağustos 2023 10:24
Normalde diğer aramalarda başvuru süresi bittikten sonra da onaylar yapıldı hocam. Bence sorun olmaz bizle alakalı bir durum değil çünkü. Herkesin aynı.

Pelinin
Genel Müdür
28 Ağustos 2023 10:24

Hocam sen ara nereyi arayabiliyorsan


Englıshteacher34
Aday Memur
28 Ağustos 2023 10:34

Benimkide hala onaylanmamış sistemde gözükmediği için mi acaba


silver0001
Aday Memur
28 Ağustos 2023 10:41

Aradim hocan hem meb iletişim hattını hem meb bilgi işlem birimini. 2 telefon hattı da kapalıydı çalmadı bile. Tekrar tekrar deneyecem

atahoca, 31 dk. önce

Arayın hocam.


silver0001
Aday Memur
28 Ağustos 2023 10:42

Evet hocam

Englıshteacher34, 16 dk. önce

Benimkide hala onaylanmamış sistemde gözükmediği için mi acaba

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