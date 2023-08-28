Müdür hala tercihlerimi göremiyor

Normalde diğer aramalarda başvuru süresi bittikten sonra da onaylar yapıldı hocam. Bence sorun olmaz bizle alakalı bir durum değil çünkü. Herkesin aynı.

Normalde diğer aramalarda başvuru süresi bittikten sonra da onaylar yapıldı hocam. Bence sorun olmaz bizle alakalı bir durum değil çünkü. Herkesin aynı.