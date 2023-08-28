Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 10:21
arkadaşlar çanakkalede tarih bölümü bir tek yenice ilçesinde açılmış burayı yazacak olan yada yazan
arkadaşlar çanakkalede tarih bölümü bir tek yenice ilçesinde açılmış burayı yazacak olan yada yazan varmı

Pelinin
Genel Müdür
28 Ağustos 2023 10:23

Yoksa da artık sayende yazarlar:) hocam ne diye ilan ediyorsun ya :))


efeserende
Aday Memur
28 Ağustos 2023 10:29
yazsinlar onemli degil en azindan puanim yetmiyorSa ona gore tercih yaparim
Pelinin, 27 dk. önce

Yoksa da artık sayende yazarlar:) hocam ne diye ilan ediyorsun ya :))

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