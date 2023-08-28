Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Ağustos 2023 10:35
4/1----3/1
Herkese iyi calismalar.Kismet olursa bu ay derece kademem 4/1 olacak.Bildigim kadariyla yesil pasaport alma hakkim eskisi olmicak.Peki maasta ne kadar fark eder bilen var midir?

Mustfa4444
Aday Memur
28 Ağustos 2023 10:46
memurlar net maaş hesaplama robotuna gir.Derece-Kademeni değiştirerek dene farkı görebilirsin
Toplam 1 mesaj

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