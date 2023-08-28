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Editörler : Lanet


28 Ağustos 2023 10:36
Sağlık Bakanlığı İstifa
Sağlık bakanlığında kadrolu tıbbi sekreterim. Dhmi'ye tekniker olarak atandım.İstifa edicem fakat usülüne mi yoksa usülsüz istifa mı edicem karar veremiyorum.Dhmi duyuru yayınlandıktan sonra 20 gün içinde işe başlama süresi var. Usuülüne uygun istifa dilekçesi ile usülsüz istifa dilekçesi arasındaki fark nedir. Usülsüz istifa edersem ertesi gün gidip Dhmi başlayabilir miyim ?

TıbbiSekreter02
Aday Memur
28 Ağustos 2023 10:42

hocam bende sb deyim dhmi geçiş düşünüyorum hangi bölümden ve kaç puan ortalama ile atandınız

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