Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 10:58
Mazeret -tokat

Arkadaşlar tokatta sadece artova açılmış , yazacak olan var mı acaba


İlk-matt
28 Ağustos 2023 10:59

Branş ilköğretim matematik hocalarım


Mustafa1402
Aday Memur
28 Ağustos 2023 11:20

Benim mazeret tokat/turhal hocam ama yazma konusunda kararsızım. Siz yazacak mısınız puanınız kaç ma


Mustafa1402
Aday Memur
28 Ağustos 2023 11:22

Mazeret ilçeniz neresi hocam?


İlk-matt
28 Ağustos 2023 11:29

Hocalarım benim mazeret ilçem merkez fakat tek okul artova açıldı ekranda , puanım 124 hocalarım


İlk-matt
28 Ağustos 2023 11:31

Hocam merkezdi fakat tek okul açıldı puanımda öyle çok yüksek değil gelir mi gelmez mi kararsız kaldım o yüzden foruma yazayım bi dedim .

Mustafa1402, 3 saat önce

Benim mazeret tokat/turhal hocam ama yazma konusunda kararsızım. Siz yazacak mısınız puanınız kaç ma


Mustafa1402
Aday Memur
28 Ağustos 2023 11:42

Yazarsanız gelebilir. Artova küçük bir yer. İsteyen olmaz sanırım. Tabi mazereti direk artova olan yoksa.

İlk-matt, 2 saat önce

Hocam merkezdi fakat tek okul açıldı puanımda öyle çok yüksek değil gelir mi gelmez mi kararsız kaldım o yüzden foruma yazayım bi dedim .


İlk-matt
28 Ağustos 2023 12:01

Teşekkür ederim hocam

Mustafa1402, 2 saat önce

Yazarsanız gelebilir. Artova küçük bir yer. İsteyen olmaz sanırım. Tabi mazereti direk artova olan yoksa.

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