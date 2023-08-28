KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Ağustos 2023 11:08
2023/2 merkezi atamalar

Sizce Aralık ayında olur mu ? Düz memurluk ön lisans kaç ile kapatır ? Puanım 84.68 ve 2023/1 den atanamamıştım

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