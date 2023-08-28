Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


28 Ağustos 2023 11:15
Tarım ve Orman Bakanlığı eş mazeret tayini

2.5 yıllık kadrolu memurum. sözleşmeli atanmadım hep kadroluydum. eşim özel sektörde çalışıyor prim gün sayısında sorunumuz yok. merak ettiğim benim herhangi bir zorunlu çalışma sürem var mı ? yönetmelikte 3 yıl gibi birşey okudum yani en azından ben öyle yorumladım. eş mazeretinde böyle bir kısıtlama var mı merak ediyorum?

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimGençlik ve Spor Bakanlığı destek personel alımı GSB büro personeli hakkındaT.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı Duyurusu, 16 Ekim 2020

Sözlük

taşı gediğine koymak 1 yazarların kendilerini benzettikleri roman kahramanı 4 güne bir pratik bilgi bırak 1 suç oranlarının artması 2 mizofoni 1 Umut Utku 1 mavi boncuk dağıtan insan 1 Bugün olanlar 4 defne yaprağı 1 Türk Mitolojisi 1

Son Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimiSakarya'da iki gün önce denizde kaybolan kişinin cesedi bulunduBorsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördüUEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu rövanşları başlıyorBakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla 103 bin 500 kişi işe yerleştirilmiştir

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?