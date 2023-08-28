Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 11:21
Adil Bir Tayin Sistemi İstiyoruz ?

Ama

Nasıl?


geronimooo
Aday Memur
28 Ağustos 2023 11:22

Bizim gibi s.ktr b.ktan ülkelerde öyle şeyler olmaz hocam.


Pelinin
Genel Müdür
28 Ağustos 2023 11:34

Hocam bence okul puanları kaldırılmalı, hizmet süresine göre tayin yapılmalı


karizmatik23
Aday Memur
28 Ağustos 2023 11:55

Bu biraz özel oldu:)

Pelinin, 2 saat önce

Hocam bence okul puanları kaldırılmalı, hizmet süresine göre tayin yapılmalı


Pelinin
Genel Müdür
28 Ağustos 2023 12:06

Hocam ama şöyle düşünün, ben 12 yıllık öğretmenim batıda il merkezinde çalıştığım için puanım düşük, ama yine doğuda bir büyükşehirde il merkezinde onun da koşulları iyi ama puanı çok yüksek bana göre, daha az tecrübeli olan benim önüme geçiyor bu haksızlık

karizmatik23, 2 saat önce

Bu biraz özel oldu:)


karizmatik23
Aday Memur
28 Ağustos 2023 12:20

Kesin çözüm bu mu uygulayalım mı yani:)

Pelinin, 2 saat önce

Hocam ama şöyle düşünün, ben 12 yıllık öğretmenim batıda il merkezinde çalıştığım için puanım düşük, ama yine doğuda bir büyükşehirde il merkezinde onun da koşulları iyi ama puanı çok yüksek bana göre, daha az tecrübeli olan benim önüme geçiyor bu haksızlık


Nurullah4335
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 12:20
Hayır haksızlık falan yok. Asıl haksızlık Doğu güneydoğuyu görmeden zorunlu hizmet affına uğrayanlarda. Ben 6 yıldır Güneydoğu'dayım. 300 puanım oldu çok şükür. Eğer puan istiyorsanız buyrun . Hem buradaki öğretmenler genelde 3-5 yılı doldurup gidiyor. Batıda ise 20-25 yıllık öğretmenler var. Tecrübenizden buradaki öğrenciler de faydalansın isterim. Buyrun . Sadece Batı'nın çocukları mı tecrübeli hocaları hakediyor ?
Pelinin, 2 saat önce

Hocam ama şöyle düşünün, ben 12 yıllık öğretmenim batıda il merkezinde çalıştığım için puanım düşük, ama yine doğuda bir büyükşehirde il merkezinde onun da koşulları iyi ama puanı çok yüksek bana göre, daha az tecrübeli olan benim önüme geçiyor bu haksızlık


Nurullah4335
Daire Başkanı
28 Ağustos 2023 12:22
Hem batıda olayım hem de dezavantajlı yerlerden milletin hemen gidiyim dediği yerlerden daha çok puanım olsun istiyorsun. Balkonu da eve katacan mı ?
Pelinin, 2 saat önce

Hocam ama şöyle düşünün, ben 12 yıllık öğretmenim batıda il merkezinde çalıştığım için puanım düşük, ama yine doğuda bir büyükşehirde il merkezinde onun da koşulları iyi ama puanı çok yüksek bana göre, daha az tecrübeli olan benim önüme geçiyor bu haksızlık

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