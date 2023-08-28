Adil Bir Tayin Sistemi İstiyoruz ?

Hayır haksızlık falan yok. Asıl haksızlık Doğu güneydoğuyu görmeden zorunlu hizmet affına uğrayanlarda. Ben 6 yıldır Güneydoğu'dayım. 300 puanım oldu çok şükür. Eğer puan istiyorsanız buyrun . Hem buradaki öğretmenler genelde 3-5 yılı doldurup gidiyor. Batıda ise 20-25 yıllık öğretmenler var. Tecrübenizden buradaki öğrenciler de faydalansın isterim. Buyrun . Sadece Batı'nın çocukları mı tecrübeli hocaları hakediyor ?

Hayır haksızlık falan yok. Asıl haksızlık Doğu güneydoğuyu görmeden zorunlu hizmet affına uğrayanlarda. Ben 6 yıldır Güneydoğu'dayım. 300 puanım oldu çok şükür. Eğer puan istiyorsanız buyrun . Hem buradaki öğretmenler genelde 3-5 yılı doldurup gidiyor. Batıda ise 20-25 yıllık öğretmenler var. Tecrübenizden buradaki öğrenciler de faydalansın isterim. Buyrun . Sadece Batı'nın çocukları mı tecrübeli hocaları hakediyor ?