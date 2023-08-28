Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Ağustos 2023 11:42
Damyo dan DHO

Sayın komutanlarım ve sevgili arkadaşlar bazı insanlar damyo da sınıf birincisi olursan dho geçiş yapabiliyorsun dedi doğru mudur?

2.olarak bu sene damyo ya gitsem seneye msü ye tekrar girip harp okuluna gidebilirmiyim? bunu da şu sebepten soruyorum sağlığı geçen sene geçemedim bu sene de zor geçtim itirazlarla

3.olarak helikopterde görevli deniz astsubayları hangi bölüm mezunu?


TıbbiSekreter02
Aday Memur
28 Ağustos 2023 12:46

kardeşim damyodan dho ya kesinlikle geçiş yoktur .meslek içi gerekli şartları sağlamakla beraber subaylığa geçiş yapabilirsin

2-msü ye girip yemin ettikten sonra okuldan ayrılma durumunda hayatın boyunca TSK kapısından giremezsin(yükümlü er hariç)

3-hamyoluydum ben damyo ile pek bilgim yok ama hava trafik ve uçak bakım asb. olarak deniz havacı olabilirsin ve bunların eğitimi de yine hamyo da verilir

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