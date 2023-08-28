Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Ağustos 2023 11:51
mehmet müdürü tanıyo musunuz
müdürlerinizden biri değil müdürünüz! Sabırdan cennete gireceksiniz

85200258
Genel Müdür
28 Ağustos 2023 12:29
Hangisi? Sarı çizmeli mi?
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