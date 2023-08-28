Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 11:53
İl içi onay

Arkadaşlar il içi tek yer yazdım fakat hala okuldan onaylanmadı. Onaylanan var mı acaba? Problem çıkar mı, endişelenmelimiyim?İlk defa tayin başvurusunda bulunuyorum o yüzden sorma gereği duydum sizlere


silver0001
Aday Memur
28 Ağustos 2023 11:54

Hepimiz aynı durumdayız hocam sistem sıkıntılı


Mehmet018033
Aday Memur
28 Ağustos 2023 11:57

Benim de onaylanmadı


Mehmet018033
Aday Memur
28 Ağustos 2023 11:59

Sistemsel sıkıntı varmis galiba


okulönceci86
Aday Memur
28 Ağustos 2023 13:44

Onay alan var mı

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