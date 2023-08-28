Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2023 12:13
Bu sene seçim dolayısı ile öğretmen atamaları yüksek olur mu 40.000 yada 45.000 alım gerçekleşir mi

Seçim dolayısı ile alımlar çok olur mu olursa tek sayıyı yüksek göstermek için tek sefer de mi alıma çıkarlar acaba


kamuz01
Aday Memur
28 Ağustos 2023 12:13

pardon yanlış yere yazmışım

Toplam 1 mesaj

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