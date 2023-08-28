Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 12:18
öğretmen kişisi whatsapp ve/veya telegram kullanmak zorunda mı ?

merhaba , bu application ları silersem telefonumdan ve kullanmazsam ne olur , nasıl bir tablo oluşur aceba?


xemal
Aday Memur
28 Ağustos 2023 12:35

Watsapp okul grupları yazişmalarin resmi olduğu idarenin watsapp üzerinden gönderdiği yazilardan ve emirlerden sorumlu olduğumuz platformlardir. Silebilirsiniz tabii ki ama okul resmi grubunda yazilanlardan da sorumlusunuz. Arkadaşlarinizdan da takip edebilirsiniz. Telefonda bu uygulamanin olmamasi sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Bu şuna benzer okuma yazma bilmiyorum o sebeple kanunlardan ve cezalardan sorumlu muyum?!!!


Kagiş
Müsteşar
28 Ağustos 2023 12:57

Zinhar olmazz!! Caiz değil!! Ne demek WhatsApp'ı silmek falan. Meslekten ihraca kadar yolu varr! Sınırdışı edilip vatandaşlıktan bile çıkarılabilirsin haa!!!

Ekmek vermezler ekmekk!))))


resmiplaka
Aday Memur
28 Ağustos 2023 13:05
sacmalamissiniz hocam..ben de şunu sorarım o zaman, neden telegram değil, neden signal değil? devletin dili yazidir
xemal, 1 saat önce

Watsapp okul grupları yazişmalarin resmi olduğu idarenin watsapp üzerinden gönderdiği yazilardan ve emirlerden sorumlu olduğumuz platformlardir. Silebilirsiniz tabii ki ama okul resmi grubunda yazilanlardan da sorumlusunuz. Arkadaşlarinizdan da takip edebilirsiniz. Telefonda bu uygulamanin olmamasi sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Bu şuna benzer okuma yazma bilmiyorum o sebeple kanunlardan ve cezalardan sorumlu muyum?!!!


difficulties
Şef
28 Ağustos 2023 13:08

Hadi oradan.

xemal, 1 saat önce

Watsapp okul grupları yazişmalarin resmi olduğu idarenin watsapp üzerinden gönderdiği yazilardan ve emirlerden sorumlu olduğumuz platformlardir. Silebilirsiniz tabii ki ama okul resmi grubunda yazilanlardan da sorumlusunuz. Arkadaşlarinizdan da takip edebilirsiniz. Telefonda bu uygulamanin olmamasi sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Bu şuna benzer okuma yazma bilmiyorum o sebeple kanunlardan ve cezalardan sorumlu muyum?!!!


majesteleri7
Şube Müdürü
28 Ağustos 2023 13:25

Bence telefonun kendisi yasak olmalı kimse öğretmenin idarenin mebin telefonuyla uğraşmak zorunda değil.bi yazı bilgi varsa elinde kağıtla ilgiliye tebliğ için peşinde koşulmalıdır.imza atılmayan belge duyurulmamış sayılır.açık adresine gidip tebliğ edilebilir mesai saati içinde tabi akşam olmaz.öğretmen de aynı şekilde yarın gelemiyorum işim var çişim var olmaz gel müdürü bul tebliğ et onaylarsa sen de tebliği al git.


realistyorumcu
Aday Memur
28 Ağustos 2023 13:33
yaz googleye arat bakalım. Whatsapptan gelen tebliğler resmiyet taşıyor mu taşımıyor mu öğrenmiş olursun. mesele hangi uygulama olduğu değil. popüler olan o, idarenin belirlediği uygulama o.
resmiplaka, 47 dk. önce
sacmalamissiniz hocam..ben de şunu sorarım o zaman, neden telegram değil, neden signal değil? devletin dili yazidir

difficulties
Şef
28 Ağustos 2023 13:35

Hadi ordan. İşim var diye bir şey yok devlette.

majesteleri7, 27 dk. önce

Bence telefonun kendisi yasak olmalı kimse öğretmenin idarenin mebin telefonuyla uğraşmak zorunda değil.bi yazı bilgi varsa elinde kağıtla ilgiliye tebliğ için peşinde koşulmalıdır.imza atılmayan belge duyurulmamış sayılır.açık adresine gidip tebliğ edilebilir mesai saati içinde tabi akşam olmaz.öğretmen de aynı şekilde yarın gelemiyorum işim var çişim var olmaz gel müdürü bul tebliğ et onaylarsa sen de tebliği al git.


difficulties
Şef
28 Ağustos 2023 13:36

Hadi ordan. İdarenin belirlediği imiş. Öyle bir yetkisi var sanki.

Alayı üfürükçü olmuş buranın.

realistyorumcu, 19 dk. önce
yaz googleye arat bakalım. Whatsapptan gelen tebliğler resmiyet taşıyor mu taşımıyor mu öğrenmiş olursun. mesele hangi uygulama olduğu değil. popüler olan o, idarenin belirlediği uygulama o.

resmiplaka
Aday Memur
28 Ağustos 2023 13:41
Ya diyecek söz bulamıyorum sana.. Google üzerinden kanun işleten adam olarak tarihe geçeceksin.. kuvvetle muhtemel yargıtay kararından bahsediyorsun..eger dayanak gosterdigin sey o ise daha onun içeriğinin ne olduğunu anlamadan insanlara akıl veriyorsun. he yok değilse yolla burdan okuyalım, özür dileyelim..
realistyorumcu, 19 dk. önce
yaz googleye arat bakalım. Whatsapptan gelen tebliğler resmiyet taşıyor mu taşımıyor mu öğrenmiş olursun. mesele hangi uygulama olduğu değil. popüler olan o, idarenin belirlediği uygulama o.

ütopikegitimci
Aday Memur
28 Ağustos 2023 13:49
normalde idare öğretmenler odasına bir duyurular dosyası bırakıp orada resmi yazıları tebliğ etmesi gerekir. öğretmenler de oradan takip ederler. ya da duyuru panosu. ama çoğu okul bunu yapmıyor. yani sosyal medyada olmak zorunda değilsiniz
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