KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


28 Ağustos 2023 12:28
AÖF Yaz Okulu Sınavları Hk.

Merhabalar AÖF Yaz Okulu Sınavları ne zaman açıklanacak acaba belli bir günü veya süresi var mı ?


Dumduz memur adayi
Aday Memur
28 Ağustos 2023 12:34

Belirli tarih yok sınavdan sonra 10-15 günde açıklanıyor genelde.

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