Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Ağustos 2023 12:39
Mesleki açıköğretim lisesi okuyan askerlik?

Herkese merhaba ben düz açıköğretim lisesi mezunuyum askerlik yerim açıklandı fakat daha sevk belgesini almadım askerliği tecil ettirmek istiyorum o yüzden mesleki açıköğretim lisesine kayıt olmak istiyorum bu durumda okuyor gözükürsem kaç yaşına kadar tecil edilir askerliğim?

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