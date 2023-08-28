Evet bizim müdürde öyle dedi ama ne kadar saçma bir sistem sadece saatler kalmış sistem bozuk

Evet bizim müdürde öyle dedi ama ne kadar saçma bir sistem sadece saatler kalmış sistem bozuk

sinemkaratas, 1 saat önce hocam sitem kimseye açılması bugün saat 16.00 da son müdürlere bekleyin açılacak denmiş çok sacma