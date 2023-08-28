Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 12:45
İl dışı
İl dışı onayları hala açılmadı bu nasıl sistem ya

sinemkaratas
Aday Memur
28 Ağustos 2023 12:53
hocam sitem kimseye açılması bugün saat 16.00 da son müdürlere bekleyin açılacak denmiş çok sacma

Beyazrus
Aday Memur
28 Ağustos 2023 12:55
Evet bizim müdürde öyle dedi ama ne kadar saçma bir sistem sadece saatler kalmış sistem bozuk
sinemkaratas, 1 saat önce
hocam sitem kimseye açılması bugün saat 16.00 da son müdürlere bekleyin açılacak denmiş çok sacma

travelltrue
Aday Memur
28 Ağustos 2023 13:25

Hocam yanlış anlamayın ama telaşlanmayın önemli olan tercihiniz verilen sürede yapmanız, onay kısmı MEB e kalıyor,bugün olmazsa yarın yapacak ,bence rahat olun. İşin zor kısmını yapmışsınız öenmli olan açılan yerleri kabül edip tercih yapmak. Gerisi bugün olmazsa yarın muhakkak olacak. Hiç tersi bi durum yaşanmadı şimdiye kadar

Beyazrus, 58 dk. önce
Evet bizim müdürde öyle dedi ama ne kadar saçma bir sistem sadece saatler kalmış sistem bozuk

Sedef Şimşek
Aday Memur
28 Ağustos 2023 13:34
bizim idareye sadece bakanlık onaylayacak denmiş
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