Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 13:16
Tayin başvurusu onaylanan var mı?

Tayin başvurusu okulda onaylanan var mı?


silver0001
Aday Memur
28 Ağustos 2023 13:20

Yok maalesef hala bekliyoruz


Sedef Şimşek
Aday Memur
28 Ağustos 2023 13:23
bizim idare bakanlık onayı var okul il ilçe onaylamayacakmış dedi anlamadım

travelltrue
Aday Memur
28 Ağustos 2023 13:27

Sanırım 16.00 dan sonraya kalacak.Okul -il-ilçe onayı yoksa 16. dan önce sisteme düşmez


bilişim44
Aday Memur
28 Ağustos 2023 13:28

Onay yok bu başvuruda


sinelt
Genel Müdür
28 Ağustos 2023 13:32
Nasıl yok hocam?
bilişim44, 25 dk. önce

Onay yok bu başvuruda


Mehmet018033
Aday Memur
28 Ağustos 2023 13:36

Sıkıntı var hala büyük ihtimalle bakanlık onay verecektir

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

ev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyseMEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.il emri olmazsa aile birliği için dava 21 saat ders dilekçesiMemurlar.net uyuma. Aile bütünlüğü ne sahip çık. İl emri icin2. İl Dışı Tayin Başvuru Onayı SorunuSayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?İstifayı ne zaman vermeliyim?Yolların sonu : İSTİFA!Aile birliği tayini tercih edebileceğimiz okul yok! Ne yapmalıyız?

Sözlük

13 yaşam 1 oraları karıştırma 2 Türk Mitolojisi 1 motor arıza lambasının yanması 1 Zerengökçe 1 Bugün olanlar 4 güne bir pratik bilgi bırak 1 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 1 mavi boncuk dağıtan insan 1 robot sophia 1

Son Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimiSakarya'da iki gün önce denizde kaybolan kişinin cesedi bulunduBorsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördüUEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu rövanşları başlıyorBakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla 103 bin 500 kişi işe yerleştirilmiştir

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?