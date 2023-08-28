Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 13:21
arkadaşlar seçimden dolayı öğretmen ataması 40.000 45.000 arası olur mu acaba

Seçim dolayısı ile alımlar çok olur mu olursa tek sayıyı yüksek göstermek için tek sefer de mi alıma çıkarlar acaba


realistyorumcu
Aday Memur
28 Ağustos 2023 13:34
o kadar daha öğretmen atanırsa seneye 5-10 bin kontenjan kalır

kamuz01
Aday Memur
28 Ağustos 2023 13:37

40 -45 atama fazla değil ki zaten tek sefer alım yapıyorlar bence daha fazla yapsalar bile olur buna ihtiyaç var nüfus çoğalıyor yeni okullar açılıyor

realistyorumcu, 19 dk. önce
o kadar daha öğretmen atanırsa seneye 5-10 bin kontenjan kalır
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