Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


28 Ağustos 2023 13:24
657 den 399 a geçince "yıllık izin " hakkında

657 kadrolu memurluktan istifa ettim, kit e atandım, daha başlamadık işe. 10 gün iznim kalmıştı, bunu nasıl kullanabiliriz? Otomatikmen yeni atandığım kuruma bildiriliyor mu yoksa ben kalan hakkım hakkında bi yazı alıp mı vermem gerekiyor. Bilgilendirme için şimdiden teşekkürler

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