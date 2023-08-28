Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 13:48
il emri
gelişme var mı arkadaşlar?

Emrexxx23
Aday Memur
28 Ağustos 2023 14:01

Akşama sabaha bekliyor uz bugün


ütopikegitimci
Aday Memur
28 Ağustos 2023 14:05
ya inşallah sendikalar bastırmalı
Emrexxx23, 3 saat önce

Akşama sabaha bekliyor uz bugün


teachertobe
Memur
28 Ağustos 2023 14:15

Ben her yeri yazdım ama çok uzak yerler il emri gelmez korkusuyla ama gelirse de çok zor olacak o okullardan birine gitmem


sinemkaratas
Aday Memur
28 Ağustos 2023 14:19
hocam ben polis esiyim 1 tercüme h o da 2 otobüs bir gemiyle gitmem lazim o yüzden yazamadım Çanakkale Gelibolu sadece açıktı bekliyoruz zaten onay da açılmadı okullara bakanlık onaylayavakmis
teachertobe, 2 saat önce

Ben her yeri yazdım ama çok uzak yerler il emri gelmez korkusuyla ama gelirse de çok zor olacak o okullardan birine gitmem


ütopikegitimci
Aday Memur
28 Ağustos 2023 14:19
benim tercih edebileceğim okul yoktu tek tercih yapabildim. cimere de istekte bulundum durumumu anlatarak
teachertobe, 2 saat önce

Ben her yeri yazdım ama çok uzak yerler il emri gelmez korkusuyla ama gelirse de çok zor olacak o okullardan birine gitmem


ütopikegitimci
Aday Memur
28 Ağustos 2023 14:24
en çok polis eşleri mağdur bu sene. tsk da protokol varmış emniyette neden yok
sinemkaratas, 2 saat önce
hocam ben polis esiyim 1 tercüme h o da 2 otobüs bir gemiyle gitmem lazim o yüzden yazamadım Çanakkale Gelibolu sadece açıktı bekliyoruz zaten onay da açılmadı okullara bakanlık onaylayavakmis

qxxwqxxw
Aday Memur
28 Ağustos 2023 14:53
Asker polis eşleri mağdur edildi

sinemkaratas
Aday Memur
28 Ağustos 2023 15:01
valla hocam herkes dava açacak başka türlü olmaz biz esimize tabiyim istedigimiz de yani evin yanı değil ama makul bı şekilde çözülmesi az puanlı da değiliz herkes en az 10 yıllık doğu gorevini yapmış 200 üstü puanli bu yıl noldu anlamadık bakanlık yeni bir düzenleme getirecek deniyor ne olduğu sır keşke bı an önce anlatilsa da biz de ev tutsak lojmanı bosaltacagim insanlar sira bekliyor çocuğumu daha okula yazdiramadim
qxxwqxxw, 2 saat önce
Asker polis eşleri mağdur edildi

resmiplaka
Aday Memur
28 Ağustos 2023 15:07
dava sonuclanana kadar ocak atamalari gelir ne yazık ki
sinemkaratas, 2 saat önce
valla hocam herkes dava açacak başka türlü olmaz biz esimize tabiyim istedigimiz de yani evin yanı değil ama makul bı şekilde çözülmesi az puanlı da değiliz herkes en az 10 yıllık doğu gorevini yapmış 200 üstü puanli bu yıl noldu anlamadık bakanlık yeni bir düzenleme getirecek deniyor ne olduğu sır keşke bı an önce anlatilsa da biz de ev tutsak lojmanı bosaltacagim insanlar sira bekliyor çocuğumu daha okula yazdiramadim

sinemkaratas
Aday Memur
28 Ağustos 2023 15:09
doğru ama şimdi açılmayan kadro ya da il emri Ocak ayında hiç verilmez başvuru yapacagim en kötü ihtimalle
resmiplaka, 1 saat önce
dava sonuclanana kadar ocak atamalari gelir ne yazık ki
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