hocam ben polis esiyim 1 tercüme h o da 2 otobüs bir gemiyle gitmem lazim o yüzden yazamadım Çanakkale Gelibolu sadece açıktı bekliyoruz zaten onay da açılmadı okullara bakanlık onaylayavakmis

hocam ben polis esiyim 1 tercüme h o da 2 otobüs bir gemiyle gitmem lazim o yüzden yazamadım Çanakkale Gelibolu sadece açıktı bekliyoruz zaten onay da açılmadı okullara bakanlık onaylayavakmis