Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2023 13:56
Yardım

2022 yilinda yargitaya zabit katibi olarak atandim esim rizede kit bir kurumda memur malum o çakılı kadro ankaraya gelemiyor. ben dilekce yazdim es durumu gecisi ama reddedildi. mahkemeye versem kazanirmiyim? Ben bu rize adliyesine nasil gecis yaparim?

Çok Yazılan Konular

4 b den 4 b ye geçiş (Adalet bakanlığından gsb ye)Becayiş Tek Başlık Tüm KurumlarSeyyanen zam yatmadıKadrolu Memurluktan Sözleşmeliye GeçişKadrolu Memurluktan Sözleşmeliye Geçiş (Aynı Ünvan)GSB alımıGSB çalışan bilgi verebilecek üye var mı?Sözleşmeli personel yıllık izin ne zaman yenilenir

Sözlük

yorulmak 1 sigaraya yeniden başlamak 1 lokman hekim 3 hüdhüd kuşu 1 İçinden geleni söyle 5 faiz oranı 1 Türk Mitolojisi 1 vay vay vay 1 CUMA MESAJI 4 Kordiseps militarisin 1

Son Haberler

Otobüs şoförü saniyelerle yarıştı, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiTÜGİAD Genel Merkezine kayyum atandıPiyade uzman çavuş, trafik kazasında hayatını kaybettiAkşener'in 'seçimlere ayrı ayrı girelim' çağrısına Bahçeli'den yanıtHSK'den 'İmamoğlu kararını inceleyecek heyet değiştirildi' iddiasına açıklama

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?