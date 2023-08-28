Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 14:02
il emri için talep
4440632 den bakanlığı arayıp durumumu izah edip il emri talebi oluşturdum. Güzel ilgilendi telefondaki görevli.Özür ilçesinde ilinde Kadro olmayan, depremzede olan, asker polis eşi olan vs tüm arkadaşlarım geç olmadan sizler de taleplerinizi iletin. Bakanlığın direk bilgilenmesi gerek. Daha net sonuç alırız.

ütopikegitimci
Aday Memur
28 Ağustos 2023 14:06
cimere istekte bulundum bende

Sedef Şimşek
Aday Memur
28 Ağustos 2023 14:30
onu da yaptım hocam ama o daha uzun sürer gibi geldi. burdan direk bilgilendirme daha iyi gibi geldi, bakanlık hattı sonuçta.
ütopikegitimci, 2 saat önce
cimere istekte bulundum bende

juvems
Aday Memur
28 Ağustos 2023 14:48

Ben de aradım az önce talep oluşturdum.


polis2606
Memur
28 Ağustos 2023 15:00

Ben de aynı şekilde eşim adına talepte bulundum. Umarım değerlendirirler


teachertobe
Memur
28 Ağustos 2023 15:03

Ben de oluşturmuştum ayın 26sında bugün sonuçlandı. Gelen cevap: duyuruda her şey belirtilmştr oldu


Sedef Şimşek
Aday Memur
28 Ağustos 2023 15:05
Yoğun beklenti olduğunu anlasınlar amaç hocam. Umarım hepimiz için güzel şeyler olur
teachertobe, 2 saat önce

Ben de oluşturmuştum ayın 26sında bugün sonuçlandı. Gelen cevap: duyuruda her şey belirtilmştr oldu

Toplam 6 mesaj

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