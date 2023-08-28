il emri için talep

4440632 den bakanlığı arayıp durumumu izah edip il emri talebi oluşturdum. Güzel ilgilendi telefondaki görevli.Özür ilçesinde ilinde Kadro olmayan, depremzede olan, asker polis eşi olan vs tüm arkadaşlarım geç olmadan sizler de taleplerinizi iletin. Bakanlığın direk bilgilenmesi gerek. Daha net sonuç alırız.

4440632 den bakanlığı arayıp durumumu izah edip il emri talebi oluşturdum. Güzel ilgilendi telefondaki görevli.Özür ilçesinde ilinde Kadro olmayan, depremzede olan, asker polis eşi olan vs tüm arkadaşlarım geç olmadan sizler de taleplerinizi iletin. Bakanlığın direk bilgilenmesi gerek. Daha net sonuç alırız.