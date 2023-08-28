Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Ağustos 2023 14:23
Bakan bey: "Süreç tamamlandığında depremzede öğretmenlere kolaylık sağlayacağız."

Evet süreç yarın tamamlanıyor..bakalım bakan bey bu sözünü tutacak mı.


difficulties
Şef
28 Ağustos 2023 14:29

Bakan umut veriyor sadece.

İkinci il dışında da tüm kadroları açacağız dedi. Millet heyecan yaptı. Burada yazdım. Kadro falan açılmaz doğru düzgün. Kadro mu var dedim. Millet sanıyor ki bir sürü kadro var bakanlık açmıyor. Eskidendi onlar.

Ne kolaylığı sağlayacak? Yer mi var da kolaylık sağlayacak. Yine belli bölgelere açar üç beş kadro. O kadar.


metehan001
Aday Memur
28 Ağustos 2023 14:36
ben de o sözünü tutmasını bekleyenlerdenim..

Sedef Şimşek
Aday Memur
28 Ağustos 2023 15:06
Bunu ne zaman demişti

Eversst
Aday Memur
28 Ağustos 2023 15:06

Emniyet sağlık isteyen tüm personelini gönderdi..ama bizim MEB ?


Eversst
Aday Memur
28 Ağustos 2023 15:08

Sanırım özür grubu atamalarından 1 hafta önceydi.

Sedef Şimşek, 1 saat önce
Bunu ne zaman demişti
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