Bakan bey: "Süreç tamamlandığında depremzede öğretmenlere kolaylık sağlayacağız."

Bakan umut veriyor sadece.

İkinci il dışında da tüm kadroları açacağız dedi. Millet heyecan yaptı. Burada yazdım. Kadro falan açılmaz doğru düzgün. Kadro mu var dedim. Millet sanıyor ki bir sürü kadro var bakanlık açmıyor. Eskidendi onlar.

Ne kolaylığı sağlayacak? Yer mi var da kolaylık sağlayacak. Yine belli bölgelere açar üç beş kadro. O kadar.