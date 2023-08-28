Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ağustos 2023 14:23
Sağlık teknikeri tıbbi sekreter

Arkadaşlar iller arası atamalarda sağlık teknikeri tıbbi sekreter normu göremiyorum. Tüm kadrolar mı dolu bir bilginiz var mı

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